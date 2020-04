Hogere olieprijzen helpen Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York stevig in de plus. Net als in Europa gaven de hogere olieprijzen het sentiment op Wall Street een duwtje in de rug. Beleggers verwerkten verder weer een reeks bedrijfscijfers. Onder meer Netflix, en Snap openden de boeken.