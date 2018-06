'Deal Accor en AF-KLM mogelijk zonder belang'

New York - Een samenwerking tussen AccorHotels en luchtvaartcombinatie Air France-KLM is mogelijk zonder dat de hotelketen zich inkoopt. Dat heeft topman Sébastien Bazin van AccorHotels gezegd. Bazin wil dat zijn bedrijf afspraken maakt met Air France-KLM over een gezamenlijk loyaliteitsplan en marketing, maar geeft wel aan dat gesprekken daarover zich in een ,,zeer vroeg stadium'' bevinden.