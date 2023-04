Omzet en winst Randstad lager, ’maar nog geen sprake van recessie’

De omzet van Randstad kromp wereldwijd van €6,6 miljard in het eerste kwartaal vorig jaar tot €6,5 miljard nu. Vooral de vraag in de VS (-10%) en Canada (-7%) nam af, in Europa was de gemiddelde omzetdaling kleiner. Nederland liet de grootste uitschieter naar beneden zien met een krimp van 11%. In het eerste kwartaal van vorig jaar schoot de vraag naar personeel in ons land nog hard omhoog omdat de coronapandemie op haar einde liep.

De onderliggende ebitda (de winst voor belastingen en afschrijvingen, maar inclusief integratiekosten en eenmalige meevallers) daalde van €286 naar €266 miljoen. Dat de winst ondanks de dalende omzet niet verder verslechterde, is te danken aan het feit dat Randstad de kosten scherp in de gaten houdt. Dat geldt ook voor de kosten van het eigen personeel: terwijl de salarissen als gevolg van allerlei cao’s stegen, nam het aantal fte’s vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar met 1800 af. ,,Daardoor zijn de personeelskosten gelijk gebleven”, zegt Randstad-ceo Sander van ’t Noordende.

Aangepast

De topman is ondanks de verslechterde kwartaalcijfers tevreden. Hij wijst in een toelichting op de uitdagende macro-economische omstandigheden en vindt dat Randstad zich daar goed op heeft aangepast. ,,Er is nog geen sprake van een recessie, maar we zien wel dat bedrijven onzeker zijn en niet altijd weten welke kant het opgaat. En in sommige markten is nog sprake van solide groei, zoals in Azië en Australië. Daar hebben we van kunnen profiteren.”

Ook slaagde Randstad erin de marges nog een fractie te verbeteren. Bedrijven zijn bereid om goed te betalen als er maar mensen gevonden worden op de nog altijd zeer krappe arbeidsmarkt. ,,De schaarste aan talent is overal groot. Er zijn dan misschien minder vacatures, maar de tekorten blijven”, zegt Van ’t Noordende. Vooral de vraag naar werknemers die langdurig ingezet kunnen worden is groot.

Voorzichtiger

Hij gaat ervan uit dat het personeelstekort de markt bijna overal blijft beheersen. Maar werkgevers zijn wel een stuk voorzichtiger geworden met het inhuren van personeel. Voor het tweede kwartaal verwacht Van ’t Noordende dan ook weinig verandering. De dalende omzettrend zet ook in april door. Maar erg ver vooruit durft de Randstad-ceo niet te kijken. ,,We houden rekening met verschillende scenario’s, zodat we snel kunnen schakelen.”