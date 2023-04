Fors minder vraag naar uitzendkrachten in VS en Nederland Omzet en winst Randstad omlaag

Door Connie de Jonge

Bedrijven huren minder uitzendkrachten bij Randstad in.

Amsterdam - Uitzendconcern Randstad heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal zien dalen. Vooral in de Verenigde Staten nam de vraag naar tijdelijke arbeidskrachten af, maar ook in Europa zit de klad erin. Het slechtst gaat het daarbij in Nederland en België, in Duitsland is nog sprake van een kleine groei.