‘Olieprijs kan door coronacrisis naar $10 per vat kelderen’

Een analist bij Energy Aspects spant momenteel de kroon met zijn sombere prognose dat de olieprijs (Brent) zelfs een dieptepunt in twintig jaar kan gaan aantikken op $10 per vat.

Vooral de verwachte forse afname van de vraag naar olie vanwege de economische pijn die wordt geleden door de coronacrisis zal volgens hem een valluik openen voor de prijs van ruwe olie.

Oliekraan open

Daarnaast wijst hij er op dat de grote olieproducent Saudi-Arabië recent de oliekraan vol heeft open gezet in de strijd met Rusland nadat afspraken over een verdere beperking van de olieproductie niet doorgingen.

De olieprijs kwam woensdag nog even uit op het laagste niveau in zeventien jaar op $23 per vat, een ruime halvering in vergelijking met halverwege vorige maand. De meeste analisten houden er vooralsnog rekening mee dat de neergang beperkt zal blijven tot $20.

Na het nieuws op donderdag dat Trump zich gaat bemoeien in het conflict tussen Saudi-Arabië en Rusland liet de olieprijs een scherp herstel tot boven $30. Vandaag viel de prijs van het zwarte goud weer wat terug.