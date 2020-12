Franse Staat wil Nederland op zijspoor bij Air France KLM

Nederland en Frankrijk hebben nu een ongeveer even groot belang in Air France KLM Ⓒ AP Air France-KLM 5.31 1.07 %

De Franse Staat wil zijn aandeel in Air France KLM verhogen naar 30%. Dat melden verschillende Franse media maandag. Het is onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Er wordt gesproken over volgende week, maar ook over volgend voorjaar.