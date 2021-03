Google belooft gebruikers niet meer te volgen

Googles internetbrowser Chrome laat momenteel nog het gebruik van zogeheten ’third party cookies’ toe, kleine stukjes software, die bijhouden welke sites gebruikers bezoeken tijdens het surfen op internet. Die gegevens worden gebruikt om te bepalen waar iemand in geïnteresseerd is, zodat adverteerders weten wie ze met welke advertenties moeten bestoken. Tegen het volgen van individuele gebruikers is de laatste jaren steeds meer weerstand ontstaan onder privacy-autoriteiten en consumenten.

In 2020 maakte Google bekend binnen twee jaar te stoppen met cookies via Chrome, waarmee de veruit de grootste browser in de markt het voorbeeld volgt van andere zoals Safari, Firefox en Edge.

Andere technieken

Vandaag maakte Google ’expliciet’ bekend dat het ook geen andere technieken in zal zetten of te ontwikkelen waarmee mensen individueel gevolgd kunnen worden tijdens hun gangen op internet. „Om ervoor te zorgen het internet open en toegankelijk blijft voor iedereen, zullen we allemaal meer moeten doen om de privacy te beschermen – en dat betekent een einde aan niet alleen ’third-party cookies’, maar ook aan alle technologie die wordt gebruikt om individuele personen te volgen terwijl ze over het internet surfen.”

Volgens Google zijn er inmiddels andere technieken waarmee het grote groepen gebruikers met gemeenschappelijke interesses op anonieme basis kan verzamelen, zodat adverteerders toch de gewenste doelgroepen kunnen bereiken met hun online advertenties via Googles kanalen. „Mensen hoeven niet te accepteren dat ze gevolgd worden over het web”, schrijft David Temkin, die Google verantwoordelijk is voor productmanagement, advertentie privacy en vertrouwen in de blog.