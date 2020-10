Schrik op beurzen New York door coronabesmetting Trump

De futures wijzen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 2 procent. Trump maakte zelf op Twitter bekend dat hij en Melania besmet zijn met corona, nadat eerder naar buiten was gekomen dat een belangrijke adviseur van hem het virus had opgelopen. De president en zijn vrouw zitten nu in quarantaine.

In Azië en Australië stonden de belangrijkste beursgraadmeters ook onder druk. De Australische All Ordinaries zakte ruim 1 procent en de Nikkei in Tokio verloor 0,7 procent.

Dollar

De dollar steeg in waarde tegenover de euro en het Britse pond sterling. Bij onrust op de financiële markten zoeken beleggers veilige havens, waaronder de Amerikaanse munt.

De 74-jarige Trump behoort nu tot de meer dan 7,2 miljoen Amerikanen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Inmiddels zijn meer dan 200.000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan het longvirus.

Risico's

Analisten zeggen dat de besmetting van Trump onderstreept dat de risico's van het coronavirus nog lang niet verdwenen zijn en dat de verkiezingscampagne in de VS verstoord kan worden. "De financiële markten hebben een hekel aan onzekerheid en dit zorgt daarvoor. Niet alleen vanwege de president, maar ook omdat dit kan betekenen dat het virus zich nu verspreidt in de hogere regionen van de Amerikaanse regering", aldus een analist tegen persbureau Bloomberg.

De olieprijzen gingen juist scherp omlaag door zorgen over de besmetting van Trump en het oplaaiende coronavirus. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,4 procent tot 37,40 dollar. Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 39,62 dollar per vat.