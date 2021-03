Eerste stap Spoetnik-vaccin in de EU

Aanvankelijk was er veel scepsis rond het Spoetnik-vaccin; Rusland had het goedgekeurd nog voordat een grootschalig onderzoek onder vrijwilligers had plaatsgevonden. Na een publicatie door The Lancet begin februari is de waardering in binnen- en vooral buitenland echter enorm toegenomen.

Bekijk ook: Coronavaccin helpt Russische beurs niet

Het gezaghebbende Britse medische tijdschrift concludeerde afgaande op het interimrapport van de studie onder meer dan twintigduizend deelnemers, dat het vaccin voor 92% effectief is. En daarmee nagenoeg even goed zou werken als de beste vaccins die er op de markt zijn, namelijk van Pfizer/BioNTech en van Moderna.

Het Spoetnik-vaccin heeft als voordeel dat het een paar maanden op koelkasttemperatuur bewaard kan worden en relatief goedkoop is. De benodigde twee dosis per persoon kost in Rusland omgerekend €9,50.

Bekijk ook: Coronavaccins moeten in sneltreinvaart worden goedgekeurd

De rolling review waaraan de EMA nu is begonnen, betekent dat de geneesmiddelenwaakhond alle data van de laboratoriumstudies en klinische onderzoeken gaat beoordelen. Indien deze positief uitpakt, volgt de formele aanvraag tot marktautorisatie.

Daarna komt de vraag op tafel of de EU het middel gaat opnemen in zijn vaccinatiestrategie. Voorwaarde is dat de Russen een productiefaciliteit in een EU-land hebben en die ontbreekt nog.