’Spoetnik-vaccin binnenkort in Nederland verkrijgbaar’

Aanvankelijk was er veel scepsis rond het Spoetnik-vaccin, waaraan Rusland medeschuldig was door dit al goed te keuren nog voordat een grootschalig onderzoek onder vrijwilligers had plaatsgevonden. Na een publicatie door The Lancet begin februari is de waardering in binnen- en vooral buitenland echter enorm toegenomen. Het gezaghebbende Britse medische tijdschrift concludeerde afgaande op het interimrapport van de studie onder meer dan twintigduizend deelnemers, dat het vaccin voor 92% effectief is. En daarmee nagenoeg even goed zou werken als de beste vaccins die er op de markt zijn, namelijk van Pfizer/BioNTech en van Moderna.

Het Spoetnik-vaccin heeft als voordeel dat het een paar maanden op koelkasttemperatuur bewaard kan worden en relatief goedkoop is. De benodigde twee dosis per persoon kost in Rusland omgerekend €9,50.

Terwijl een normale beoordeling al snel anderhalf jaar duurt, zou de EMA het Spoetnik-vaccin binnen een paar maanden kunnen goedkeuren.