Premium Het beste van De Telegraaf

Column: als natuur stem had, zou Malieveld elke dag vol staan

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Nederland is compleet vastgelopen. Te veel mensen, te veel asielzoekers, te veel auto’s, te veel Schipholvluchten, te veel varkens, te veel koeien, te veel kippen, te veel CO2, te veel stikstof. Nederland is overvol. Dat dit land, dat na Bangladesh en Zuid-Korea het dichtstbevolkte land ter wereld is, ook nog eens de grootste concentratie van melkkoeien, vleeskalveren, varkens en leghennen heeft, is eigenlijk onvoorstelbaar. Het is vragen om grote moeilijkheden – en die zijn er dan ook. Als je Nederland opnieuw zou mogen inrichten, zou je het heel anders doen.