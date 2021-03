PVV-leider Geert Wilders bepleit de terugkeer van de euro. Ⓒ HH/ANP

Vlak na de introductie van de euro, had ongeveer de helft van de bevolking graag vastgehouden aan de gulden. Een paar jaar later was dat nog een derde, terwijl de verkiezingsuitslag erop wijst dat nu nog maar een kwart van de Nederlanders de euro wil inruilen voor de gulden.