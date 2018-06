Rustige opening op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers zijn in afwachting van rapporten over de Amerikaanse dienstensector, nadat een beter dan verwacht banenrapport vrijdag voor optimisme over de staat van de economie had gezorgd. Mexicaanse vergeldingsacties voor Amerikaanse importheffingen drukten daarentegen het sentiment.