Minder belasting voor kluswoning in kantoorpand

Het stel kreeg eind 2016 van de gemeente het appartementsrecht. Daarmee mochten zij een ruimte in een oud bedrijfs- en kantoorgebouw ombouwen tot een appartement. Aan het gebouw was al het nodige werk verricht. Het was intern helemaal gestript, per toekomstig appartement was er een meterkast, aansluiting op de riolering en waterleiding en er waren de nodige reparaties uitgevoerd.

De kopers betalen in totaal bijna €80.000 voor de lege ruimte, waar ze zelf natuurlijk ook nog het nodige werk aan moeten verrichten. Uiteindelijk besluit de inspecteur dat hij over €71.250 overdrachtsbelasting gaat heffen. En daarbij kiest hij voor het tarief van 6% dat wordt gerekend bij de koop van bedrijven en kantoren in plaats van de bij koophuizen gebruikelijke 2%.

Geen woning

De inspecteur vond dat er op basis van de foto’s geen sprake was van een woning, het pand zag er volgens hem precies hetzelfde uit als een gestript kantoorpand. En een gebouw dat nog geen woning is, maar daar nog naar wordt omgebouwd valt volgens hem niet onder het tarief van 2%.

Daar denkt het Gerechtshof Den Haag anders over. Het hof vond dat het gebouw ten tijde van de overdracht niet als een woning, maar ook niet als een kantoorpand functioneerde. Daarom legde de rechter er de nadruk op dat het kavel werd gekocht om een woning in te bouwen en moet er volgens het hof met het tarief van 2% gerekend worden.

Staat van het pand bepalend

Het Gerechtshof Den Haag vond dat op het moment van de verkrijging van de kluskavel al sprake was van een woning in aanbouw zodat het woningtarief van 2% van toepassing was”, legt fiscalist Kees-Jan van Rumpt van Fiscaal up to Date uit. „Daarbij baseerde het Hof zich op de vóór de overdracht uitgevoerde verbouwingswerkzaamheden en op het feit dat het pand juridisch was gesplitst in afzonderlijke onroerende zaken.”

Kluskopers van oude kantoorpanden zijn volgens Van Rumpt afhankelijk van de staat van het pand dat zij kopen. „In welke staat je een kluskavel koopt kan het verschil maken tussen 6% of 2% overdrachtsbelasting. De klussers in deze zaak houden met de uitspraak van het Hof in ieder geval wat geld over voor de afbouw van hun appartement.”