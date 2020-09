Beleggers zien IMCD zitten; laten banken staan

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,3% in de plus op 557,9. De Midkap-index ging fractioneel omlaag naar 816,7 punten.

Elders in Europa kwamen de beurzen ook nauwelijks in beweging. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen beide 0,1 procent. Londen daalde 0,2 procent.

Wall Street zette gisteravond de herstelbeweging voort, waarbij vooral techbeurs Nasdaq de wind in de rug had. Vanavond zijn alle ogen gericht op de Federal Reserve die het rentebesluit bekendmaakt. Vooral de toelichting van Fed-baas Jerome Powell staat in de schijnwerpers. Naar verwachting zal hij positiever zijn over de gang van zaken in de Amerikaanse economie, maar zeer waarschijnlijk benadrukken om het omvangrijke stimuleringsprogramma nog lange tijd te handhaven gelet op de nog altijd hoge werkloosheid in de VS.

De olieprijs (Brent) belandde weer boven de grens van $40 per vat. Het stilleggen van olieplatforms in de Golf van Mexico vanwege de naderde orkaan Sally speelde daar een rol bij.

Hoofdrol IMCD

IMCD pakte de koppositie met een plus van 4,4%. De De overname van de Indiase branchegenoot Signet kreeg een opgewekte ontvangst. IMCD kondigde aan €400 miljoen te hebben opgehaald met de verkoop van 4,4 miljoen nieuwe aandelen om de overname te bekostigen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kreeg er 1,3% bij, terwijl chipfonds ASMI 1,2% vooruit ging. Digitaal dienstverlener Adyen kon ook op kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 2%.

Ahold Delhaize dikte 1% aan. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het supermarktconcern op.

Verzekeraar daarentegen moesten terrein prijsgeven op weg naar het Fed-besluit. ASR leverde 0,3% in, terwijl Aegon 0,7% verloor. Ook banken hadden last van tegenwind. ABN zakte 0,6%.

Midkapper Fugro voerde de lijst met winnaars. De koers van de bodemonderzoeker liep 2,5% op met dank aan de verder aantrekkende olieprijs.

Eurocommercial Properties kon nog eens 1,3% bijschrijven. Het vastgoedfonds zit deze week stevig in de lift na een positieve aanbeveling.

Altice Europe zakte 0,1%. Het kabel- en telecomconcern heeft met succes voor €900 miljoen aan obligaties geplaatst. Altice verdwijnt waarschijnlijk van de Amsterdamse beurs. De private investeerder Next Private, van Altice-oprichter Patrick Drahi, wil de Franse onderneming in haar geheel inlijven.

Air France KLM keek aan tegen een verlies van 1,8%. De Duitse branchegenoot Lufthansa zou van plan zijn het mes nog dieper in zijn personeel te zetten.

Bij de kleinere fondsen steeg CM.com ruim 3%. Het technologiebedrijf haalde bijna €32 miljoen op met de verkoop van ruim 2,1 miljoen nieuwe stukken, voor €15 per aandeel. De opbrengst zal worden gebruikt voor mogelijke overnames en algemene bedrijfsdoeleinden.

For Farmers werd beloond voor de ambities in het buitenland met een 2,4% hogere koers.

