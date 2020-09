IMCD grote winnaar op hogere AEX

De AEX-index eindigde 0,5% in de plus op 558,43 punten. De AMX ging 1% omhoog naar 825,42 punten. De koersenborden in Londen (-0,5%) en Parijs (-0,1%) kleurden rood, terwijl Frankfurt vrijwel onveranderd was.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) sprak van „een redelijk makke, maar positieve stemming” op de aandelenmarkten. „De handelsomzetten waren lager dan normaal gesproken. We waren in afwachting van de Fed.”

Wiersma hield er rekening mee dat Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond zou gaan hinten op meer stimulering in de VS. „Dat zal waarschijnlijk zijn in de vorm van yield curve control.” De Amerikaanse beurzen noteerden aan het einde van de middag 0,2% tot 0,8% hoger.

De olieprijs (Brent) belandde weer boven de grens van $40 per vat. Het stilleggen van olieplatforms in de Golf van Mexico vanwege de orkaan Sally speelde daar een rol bij.

In de AEX was IMCD de uitblinker met een koerssprong van 9,2%. De chemicaliëndistributeur kondigde aan de Indiase branchegenoot Signet over te nemen. IMCD haalde €400 miljoen op met de verkoop van 4,4 miljoen nieuwe aandelen om de aankoop te bekostigen.

Adyen werd 3% meer waard. Het fintechbedrijf gaat betalingen verwerken voor de firma Modernizing Medicine.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (-1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De financiële waarden ING (-0,8%) en Aegon (-0,7%) moesten iets terrein prijsgeven in aanloop naar het Fed-besluit.

In de AMX was Eurocommercial (+6,4%) de koploper. Het vastgoedfonds won dinsdag ook al bijna 7% na een adviesverhoging door zakenbank JPMorgan. Bodemonderzoeker Fugro (+4,6%) profiteerde van de hogere olieprijs. Verlichtingsproducent Signify werd 3,9% hoger verhandeld.

Altice Europe steeg 0,1% naar €4,15. Dat is 4 cent boven het overnamebod dat grootaandeelhouder Patrick Drahi eind vorige week uitbracht op het kabel- en telecomconcern. Altice Europe heeft trouwens voor €900 miljoen aan obligaties geplaatst.

Air France KLM keek aan tegen een verlies van 0,9%. De Duitse branchegenoot Lufthansa zou van plan zijn het mes nog dieper in zijn personeel te zetten. British Airways verwacht nog eens 10.000 banen te moeten schrappen. Sportschoolketen Basic-Fit (-1,3%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen.

Smallcapfonds ForFarmers werd licht beloond voor de ambities in het buitenland. De veevoerproducent mocht 0,9% bijschrijven.

Op de lokale markt gleed CM.com 4,9% weg. Het technologiebedrijf haalde bijna €32 miljoen op met de verkoop van ruim 2,1 miljoen nieuwe stukken, voor €15 per aandeel. De opbrengst zal worden gebruikt voor mogelijke overnames en algemene bedrijfsdoeleinden.

