Veerkrachtig bitcoin springt even over $10.000 heen

De bitcoin kwam net als de aandelenmarkten in maart nog in een vrije val terecht doordat beleggers massaal op zoek gingen naar cash om de coronastorm te overleven. Halverwege maart werd op cryptoplatform Coindesk zelfs een dieptepunt van onder de $5000 aangetikt.

Vooral grote partijen in de markt die de focus hebben op de korte termijn leken massaal uit de markt zijn gestapt nadat de zorgen over de gevolgen van de coronacrisis steeds meer begonnen op te laaien.

In april won de bitcoin geleidelijk steeds meer aan herstelkracht. Aan het einde van vorige maand kwam er een versnelling in de prijs van de digitale munt op gang waardoor de averij vanaf begin maart weer is gladgestreken. Deze maand werd de weg omhoog stevig vervolgd. Per saldo is de waarde van de cryptomunt sinds het dieptepunt verdubbeld. Bij de recente opmars van de bitcoin speelt mogelijk mee dat particuliere beleggers die de crypomunt op de voet volgen, angst kregen om de boot te missen.

Daarnaast heeft de ongekende stimulering van de centrale bankiers en overheden om de gevolgen van coropandemie te beperken, naar verwachting de animo voor de bitcoin flink aangewakkerd. Bij sommige partijen heeft de cryptomunt net als goud de status van veilige haven in onzekere monetaire tijden.

Een andere verklaring voor de verbeterde gang van zaken bij de bitcoin kan zijn dat de Europese centrale bank samen met andere centrale banken in onder meer Japan en het Verenigd Koninkrijk een onderzoek zou zijn gestart naar de ontwikkeling van de digitale munt. Daarmee lijkt er een voedingsbodem te komen voor een regulering van de cryptomunt.

Verder maken beleggers in de bitcoin zich deze maand op voor de zogeheten ‘halving’ . Dan zullen de vergoedingen van miners die het netwerk in stand houden, worden gehalveerd. Elke vier jaar wordt deze beloning gehalveerd. Volgende maand zal de miningbeloning met 50% dalen van 12,5 bitcoin naar 6,25 bitcoin.