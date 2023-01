Ajax wint wel op de beurs na ontslag van Schreuder

De koers van Ajax stond rond half tien bijna 2% in de plus, op een stand van €11. Beleggers lijken daarmee opgelucht te reageren op het vertrek van Schreuder na een serie van slechte prestaties in de voorbije maanden. Vooral de uitschakeling in de lucratieve Champions League kwam eerder dit seizoen al hard aan.

Miljoenbal

Onder leiding van voormalig trainer Erik ten Hag beleefde Ajax nog prachtige jaren in het miljoenenbal. Het aandeel bereikte in reactie daarop halvewege 2019 nog een piek van €21,70 nadat de Amsterdamse voetbalclub daarin de halve finale bereikte en op een paar seconden na zelfs finalist was.

Met het vertek van Ten Hag zijn ook de beursprestaties van Ajax hard teruggevallen. Het aandeel viel eind vorig jaar nog terug tot onder de €11, het laagste niveau sinds maart 2018.