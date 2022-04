Tesla-baas Musk aangeklaagd om vertraging bij melding Twitter-belang

Kopieer naar clipboard

Twitter-account Elon Musk Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk is aangeklaagd door een aandeelhouder van Twitter die beweert dat het vertraagd bekendmaken door de Tesla-topman van zijn belang van meer dan 5 procent in het socialemediabedrijf de aandelenkoers kunstmatig laag hield.