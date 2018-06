Fiscus is pas over een jaar klaar voor nieuwe privacywet

Bedrijven moeten sinds 25 mei aan de nieuwe privacywet voldoen, maar de fiscus loopt flink achter op de zaken. In antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Omtzigt schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) dat de fiscus ernaar streeft om binnen een jaar alsnog aan de wet te voldoen.

In de tussentijd heeft de Belastingdienst sommige methodes van gegevensverwerking al stilgelegd, als het niet duidelijk was of dat volgens de nieuwe wet wel zou mogen. Dat gaat bijvoorbeeld om camerabeelden die de fiscus gebruikte om te controleren op de motorrijtuigenbelasting.

Handhaving

Bedrijven die niet aan de AVG voldoen, kunnen een boete krijgen van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. De Belastingdienst heeft volgens Snel in dat opzicht geen uitzonderingspositie. „De Autoriteit Persoonsgegevens heeft benadrukt dat de AVG voor iedereen geldt”, schrijft Snel in zijn beantwoording.

Omtzigt zelf vindt deze situatie, waarin de fiscus zich zelf niet aan een wet houdt, slecht voor het gezag van de Belastingdienst. „Die moet iedereen aan de wet houden en doet dat zelf met de sterke arm door soms al boetes op te leggen na een paar dagen te laat aangifte doen of betalen. Ik wil nadere uitleg van de regering hoe het zo ver heeft kunnen komen.”

Daarnaast wil Omtzigt van de Autoriteit Persoonsgegevens weten hoe die in gaat grijpen. Hij wijst erop dat de toezichthouder al bijna twee jaar bezig is met twee onderzoeken naar de Belastingdienst: „Dat gaat om het datalek bij de zogenoemde Broedkamer waar de gegevens van alle Nederlanders opgeslagen waren en het gebruik van het BSN-nummer als btw-nummer bij zzp’ers. Dus ik wil ook nadere uitleg van de toezichthouder: wanneer kunnen we de rapporten verwachten?”