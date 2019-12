Prins Bernhard Ⓒ FOTO AB BLAUW

Prins Bernard laat niet alleen het circuit in Zandvoort Fomule 1-bestendig maken, ook zijn huis op de Amsterdamse Weteringschans krijgt een opknapbeurt. Als het af is gaat de raceprins, die ook even op de Masters of LXRY was, het verkopen.