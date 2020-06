Turkije mogelijk geweerd uit grote beleggersindex

Verbetert Turkije zijn gedrag tegenover beleggers niet, dan zou het land niet langer de status van opkomende economie houden in de indexen. Turkse aandelen van bedrijven kunnen zelfs uit de voor grote beleggers belangrijke MSCI Emerging Markets Index verdwijnen, zo dreigt MSCI woensdag.

Turkije krijgt dan een aparte status, die minder interessant is voor internationale beleggers. Dat betekent minder toeloop op zijn bedrijfsaandelen en afgeleide beleggingen.

Ook Argentinië, dat al maanden vecht met schuldeisers, wacht vanwege restricties mogelijk zo’n stap volgens het Amerikaanse MSCI, de spil in de bouw van duizenden indices voor beleggers wereldwijd.

Verbod short sellen

Het wordt buitenlandse beleggers steeds moeilijker gemaakt om in Turkije en Argentinië te beleggen, zo onderbouwt MSCI zijn waarschuwing. Dit voorjaar voerde Ankara een verbod op short stellen, het gokken op een koersdaling van beleggingen, voor zijn banken in. Later werd een volledig verbod op short sellen ingevoerd, zonder een tijdsrestrictie.

Turkije en Argentinië dreigen daarmee uit de wereldwijde benchmark voor beleggers te vallen. Daarmee nemen volumes in die beleggingen direct af.