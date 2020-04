Oliereus BP past voorwaarden Alaska-deal aan

Het gaat om wijzigingen van de structuur van de vergoeding en fasering van de betalingen. De Britten blijven bij hun voornemen om zich na meer dan een halve eeuw terug te trekken uit Alaska. Alle activiteiten in de Amerikaanse staat worden nog steeds verkocht aan Hilcorp. Ook aan het totaalbedrag van circa 5,6 miljard dollar verandert niets.

De deal werd in augustus vorig jaar aangekondigd en wordt naar verwachting halverwege dit jaar afgerond. Volgens BP levert de verkoop, die ook belangen omvat in het grote Prudhoe Bay-veld en de Trans Alaska Pipeline, een belangrijke bijdrage aan het desinvesteringsprogramma bij het concern. Hilcorp is het bedrijf van de Texaanse miljardair Jeff Hildebrand. De onderneming is al geruime tijd actief in het uiterste noorden van de Verenigde Staten en breidt de laatste jaren stevig uit.