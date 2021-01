De Twitterpresident de mond gesnoerd

Premium Financieel

Analyse: niet Silicon Valley maar rechter bepaalt wat mag

Grijpen de grote techbedrijven eindelijk in om een eind te maken aan een spiraal van ophitsing en desinformatie op hun platformen, is het weer niet goed. Met het schrappen van het account @realDonaldTrump is de aftredende president van zijn favoriete communicatiekanaal beroofd.