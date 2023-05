Premium Het beste van De Telegraaf

Vader helpt dochter verhuizen en eindigt met financiële strop

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Je wilt iets liefs doen voor een ander en uiteindelijk zit je met de gebakken peren. Een vader die zijn studerende dochter hielp verhuizen, leende voor dat doel een busje. De schade die hij per ongeluk bij een andere auto veroorzaakte, is echter niet verzekerd. Verzekeraar Aegon strijkt ook niet met de hand over het hart.