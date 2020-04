Renault en Daimler lopen forse deuken op door crisis

Al voor de coronacrisis zat Renault in financieel zwaar weer. Ⓒ ANP

Mercedes-moeder Daimler en de Franse autobouwer Renault hebben hun financiële verwachtingen voor dit jaar geschrapt. Door de coronacrisis is de automarkt zo onzeker geworden, dat het ondoenlijk is om een duidelijk vooruitzicht te geven over de financiële resultaten over 2020.