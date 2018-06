FNG-aandeelhouders België ook voor verhuizing

FNG, dat eigenaar is van onder meer kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps, is van oorsprong een Belgisch het bedrijf. Het werd in 2016 Nederlands toen het Miss Etam overnam, dat een Nederlandse beursnotering had. Die notering wil FNG wel behouden nadat het naar Mechelen verhuisd is en het een Belgische rechtsvorm heeft gekregen. Daarnaast wil het bedrijf op termijn een notering aan de beurs in Brussel aanvragen.

FNG verwacht half juni de verhuizing en omzetting naar een Belgische NV te kunnen afronden.