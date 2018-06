Transactiewaarde Euronext op jaarbasis omlaag

Ten opzichte van de voorgaande maand was sprake van een stijging met 8,2 procent.

De transactiewaarde van de handel in indexfondsen (etf's) daalde in mei met 27 procent in vergelijking met een jaar eerder tot 295 miljoen euro. Ten opzichte van april was sprake van een plus van 21,4 procent.

Het gemiddelde dagelijkse volume bij indexderivaten bereikte 222.156 contracten, bij individuele aandelenderivaten 359.306 contracten.