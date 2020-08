’Corona te vaak excuus voor schrappen dividend’

Dat stelt bestuursvoorzitter Peter Harrison van Schroders, de grootste beursgenoteerde Britse vermogensbeheerder en aandeelhouder bij veel Europese en ook Nederlandse bedrijven is.

Volgens Harrison, in een interview met de Financial Times, grijpen bestuurders te vaak oneigenlijk de gevolgen van de coronavirusuitbraak aan om geen dividend aan aandeelhouders te hoeven uitkeren.

Tot de gedupeerde aandeelhouders behoren behalve de pensioenfondsen andere investeerders in de bedrijven. Het gaat volgens Schroders in de Financial Times om tientallen miljarden aan niet uitgekeerd dividend.

Zorgen

Alleen al in het Verenigd Koninkrijk hebben dit jaar 176 bedrijven dividend geschrapt, 30 tijdens het laatste kwartaal.

Sommige bedrijven hadden geen keus, erkent Harrison. „Er zijn voorbeelden van bedrijven die deze (crisis, red.) gebruiken als excuus om niet te betalen. Het baart me echt zorgen”, aldus de topman, verwijzend naar het dividend als bron van inkomsten voor veel gepensioneerden.

In mei waarschuwde concurrent Janus Henderson Global Investors dat bijna $500 miljard aan inkomsten wereldwijd zou worden weggevaagd doordat de pandemie op de bedrijfsinkomsten en winsten drukte.