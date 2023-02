Premium Het beste van De Telegraaf

Afslag Euronext naar beleggingsplatform wekt verbazing

Door Mark Garrelts en Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Gouden tijden bij de optiebeurs in Amsterdam. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Vanuit een prachtig beursgebouw in Amsterdam is Euronext in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese speler van formaat. Met vestigingen in onder meer Parijs, Milaan en Oslo heeft de beursuitbater hard aan de weg getimmerd om de concurrentiestrijd met de grootmachten Frankfurt en Londen succesvol aan te gaan. Met het gelanceerde miljardenbod op beleggingsplatform Allfunds wordt nu een afslag genomen die voor verbazing zorgt.