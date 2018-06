Stakingen in metaalsector in de maak

Vakbonden FNV, CNV, VHP2 en De Unie hadden FME tot dinsdag de tijd gegeven om er op een ,,fatsoenlijke wijze" uit te komen. De bonden gaan nu eerst hun achterban raadplegen.

De FME wil volgens de bonden niet verder gaan dan een loonsverhoging van 1,4 procent dit jaar en over drie jaar met gemiddeld 2,5 procent. Verder willen werkgevers duurbetaalde krachten buiten de afspraken houden. De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal.

FNV noemt de opstelling van FME ,,ronduit respectloos". Volgens de bond willen werkgevers totale zeggenschap over werktijden, onbeperkt overwerk bij nacht en ontij en geen regelingen om gezond langer door te kunnen werken. Ook CNV is teleurgesteld. ,,Het economisch klimaat biedt ruimte voor het verder aantrekkelijk maken van de sector", aldus de bond.

Volgens FME komt de loongroei van 1,4 procent per 1 september dit jaar bovenop de eerdere verhoging van 1,55 procent van begin 2018. Per 1 juli volgend jaar zouden lonen nog weer 3 procent stijgen en een jaar later nog eens 2,5 procent. De lange looptijd van 33 maanden zoals voorgesteld zorgt volgens de werkgevers voor rust in de sector. Verder wordt door werkgevers in het voorstel 11 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor scholing.

Volgens de FME blijven de bonden vasthouden aan ,,lange lijst" met voorstellen die bedrijven stevig op de kosten zouden jagen. De werkgevers zeggen dat de deur open staat voor overleg.