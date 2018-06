Philips-topman ziet breder speelveld voor aanwinst

Van Houten ziet grote toekomst voor aankoop Philips Ⓒ ANP

Amsterdam - Philips telt tussen de €250 miljoen en €460 miljoen neer voor een bedrijf dat een nieuwe technologie heeft ontwikkeld die gaat helpen bij bepaalde hartoperaties. De technologie is in de toekomst mogelijk ook inzetbaar bij andere ingrepen inzetbaar is, vertelt bestuursvoorzitter Frans van Houten in een toelichting op de overname.