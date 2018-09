Donkere wolken boven beurzen

Het zijn met name de grote, wereldwijde groeiaandelen die sinds de start van 2017 een upswing meemaakten. De grote tech-aandelen zaten in de lift dankzij solide prestaties in het eerste kwartaal, terwijl financiële markten in Europa en opkomende economieën op zijn minst gelijke tred hielden met de S&P 500, de toonaangevende Amerikaanse index. Ook voor obligatiebeleggers is er weinig reden tot klagen: obligaties stegen sinds 1 januari gemiddeld met 4 procent, doordat de gematigde inflatiecijfers de centrale banken wat geruststelden. De vraag is of deze trends doorzetten. Hierbij is het begrip ‘reflexiviteit’, de wisselwerking tussen economie en politiek, van groot belang.

Het trage economische herstel sinds de crisis en het economische gat dat is geslagen doordat aandelenbezitters enorm profiteerden van maatregelen zoals quantitative easing, hebben gezorgd voor publieke onvrede. Dit vertaalt zich in politieke disrupties (Trump, Brexit) en de gevolgen zullen zich laten gelden op de financiële markten. Beleggers in de Verenigde Staten zullen zich weldra realiseren dat de opwaartse cyclus eindig is, als blijkt dat president Trump zijn beloofde draconisch fiscale hervormingen niet waar kan maken.

De EU zou kunnen profiteren door zich te ontpoppen als een degelijk, betrouwbaar alternatief voor de Verenigde Staten. Wij zien dit echter niet gebeuren voor de verkiezingen in Duitsland later dit jaar, als het al gebeurt. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er weinig reden tot optimisme. De Brexit zal het land in een andere economische richting sturen. Daarnaast zijn er tegenvallende economische indicatoren: teleurstellende detailhandel-verkopen, zwakke economische groei om maar wat zaken te noemen.

De markt zal daarnaast de gevolgen moeten dragen van een internationale verscherping van kredietvoorwaarden. Ook op het gebied van rentes kunnen we er niet langer omheen: Centrale banken zullen hun monetair beleid versneld normaliseren als de wereldwijde nominale groei blijft stijgen. Dit zal de opwaartse koersbeweging van beleggingen afremmen. De Fed zal ongetwijfeld actie ondernemen, net als de Chinese centrale bank. Ondertussen zal de ECB zijn intenties moeten verduidelijken.

Wat zal de eerstvolgende cyclus brengen? Wij geloven dat het hoe dan ook zaak is om meer dan ooit op fundamentals te letten nu de aandacht weer op de economie ligt. De markten zitten in de lift dankzij een wereldwijde economische cyclus. Cycli duren echter niet eeuwig. Vanaf nu moeten we dus bijzonder waakzaam zijn voor signalen die op een ommekeer wijzen.

Didier Saint-Georges is Managing Director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac.