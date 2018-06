Online veilingplatforms bundelen krachten

van een onzer verslaggevers

Met de samensmelting van beide partijen ontstaat naar eigen zeggen het grootste online veilingplatform in Europa. Topman Herberth Samsom (Auctio) benadrukt dat er al enige tijd contact was met Troostwijk. „We hebben beide eerst langdurig onderzoek gedaan of het zinvol was voor onze klanten om samen te gaan. We vullen elkaar goed aan met Troostwijk meer actief als B2B-bedrijf, terwijl BVA zich vooral richt op consumenten. We sluiten verder niet uit om in de toekomst overnames te gaan doen.”

Naast de groeiambities in Europa staat de transformatie van een traditioneel veilingbedrijf naar een e-commerce-concern hoog op de agenda. „Veilen draait steeds meer om technologie, data en marketing. Het delen van die kennis en investeringen voegen we nu samen onder de holding TBAuctions met behoud van de voornaamste merken Troostwijk en BVA”, stelt Samsom.

Een sterkere focus op specifieke sectoren en groeibranches in heel Europa is ook belangrijk voor de nieuwe combinatie. „In sommige landen en sectoren is veilen als verkoopmethode nog niet zo ingeburgerd. Ook daar gaan we veilingen duidelijk op de kaart zetten”, aldus Ghislaine Duijmelings, topvrouw bij Troostwijk.

Met het samengaan van beide veilingbedrijven krijgt TBAuctions een gezamenlijke hameromzet van €480 miljoen. Troostwijk is momenteel actief in 16 landen en BVA in 4 landen.