Nederland slaat slag met binnenhalen techfonds NAVO

De NAVO heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat de Nederlandse lobby voor het fonds succesvol was. Ons land aast al langer op het NAVO-geld, omdat het een belangrijke stimulans voor onze techsector zou zijn. Het fonds verdeelt het geld over Europese projecten, maar de verwachting van het ministerie van Economische Zaken is dat de vestiging in Nederland start-ups hier meer kansen geeft om kapitaal binnen te halen.

’Steviger op de kaart’

Minister Adriaansens (Economische Zaken) is dan ook blij met de aankondiging: „Het NATO Innovation Fund zet Nederland nog steviger op de kaart bij investeringsfondsen voor innovatieve bedrijven. Dit helpt start-ups zich in Nederland verder te ontwikkelen. Daarmee versterken we waar we als land goed in zijn, namelijk werken aan oplossingen voor de toekomst.”

Ook minister Ollongren (Defensie) denkt garen te spinnen bij het fonds: „Meer investering in hightech is broodnodig. Zo werken we met onze NAVO-bondgenoten aan de verdediging tegen nieuwe dreigingen.”