Kleine uitslagen op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex noteerden omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 24.780 punten. De brede S&P 500 stond vlak op 2746 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 7625 punten.

Mexico stelt importheffingen in voor staal, whisky en een aantal landbouwgoederen van zijn noorderbuur. Het zijn tegenmaatregelen voor de invoertarieven die sinds vorige week gelden voor staal en aluminium uit Mexico, Canada en de Europese Unie. De protectionistische stappen die de regering-Trump zet tegen bondgenoten van de Verenigde Staten voeden de angst voor een mondiale handelsoorlog.

Kelogg

Levensmiddelenconcerns als Kelogg en General Mills verloren als gevolg van die dreiging tot 2,2 procent. Ook staalmakers als AK Steel en US Steel leverden aan beurswaarde in. Verder gingen bankaandelen in de verkoop. Financiële fondsen als Bank of America, JPMorgan en Goldman Sachs leverden tot 0,7 procent in.

Twitter won 5,2 procent. Het sociale medium wordt binnenkort opgenomen in de toonaangevende beursgraadmeter S&P 500, waarin de vijfhonderd naar beurskapitalisatie gemeten grootste Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen.

Mylan

Verder was er aandacht voor farmaceuten, nadat Mylan een goedkeuring kreeg voor een generiek geneesmiddel dat vrijwel identiek is aan een middel dat concurrent Amgen vermarkt. Het aandeel Mylan won bijna 6 procent terwijl concurrent Amgen dik 2 procent aan beurswaarde kwijtspeelde.

Koffieketen Starbucks verloor 2,1 procent na het vertrek van grondlegger en voormalig topman Howard Schultz. Vrachtwagenfabrikant Navistar stelde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de verwachte omzet en operationele winst voor de rest van het jaar naar boven bij. Het aandeel verloor evenwel ruim 5 procent.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegen 1,1677 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 65,35 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 74,94 dollar per vat.