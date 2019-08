’UBS gaat voor opgestapte topper Credit Suisse’

Hoewel Kahn nog andere opties bekijkt, zou hij vergevorderde gespekken voeren om bij UBS aan te slag te gaan, zo meldt Bloomberg.

Met de komst van Khan zou UBS ook een nieuwe kandidaat willen binnenhalen voor de toekomstige opvolging van topman Sergio Ermotti.

Bij Credit Suisse, de op één na grootste bank in Zwitserland, was Khan actief in het internationale vermogensbeheer.