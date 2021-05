AEX sluit nipt in rood, techaandelen dagwinnaars

De AEX-index sluit, na bija 2% verlies in de ochtend, 0,1% lager bij 694,22 punten.

De Midkap-index krabbelt, na 1,5% teruggang eerder, op tot 0,2% teruggang bij 1035,70 punten.

De Duitse DAX wint 0,3%, de Franse CAC-40 pakt 0,2%. Maar de FTSE 100 in Londen daalt 0,6%, het slechtste slot in drie weken tijd. Burberry, BT en mijnbouwers noteerden tot 8% verlies op vrees voor ingrepen door centrale banken.

In de Aziatische regio eindigt de Nikkei 2,5% lager. Zij verloor in de afgelopen drie dagen 7%. De Taiwanese chipmaker TSMC, en ASML- en ASMI-klant, verliest 2,2%. Zijn regio kampte met een inmiddels opgeloste stroomuitval.

New York wint

In New York noteert de Dow Jones 0,5% hoger, de S&P 500 pakt 0,7% koerswinst, de Nasdaq plust 1,3%. Alibaba valt dik 3% na tegenvallende kwartaalresultaten.

Het aantal werkloosheidsaanvragen daalde met 34.000 afgezet op weekbasis. Ook de producentenprijzen bevielen beleggers.

De groothandelsprijzen in de VS stijgen in het hoogste tempo sinds 2009. ,,De inflatie blijft dus opbouwen”, aldus handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro-Oddo BHF. ,,Maar betere Amerikaanse werkloosheidscijfers geven, bij lage volumes, steun - en een draai bij technologieaandelen naar de positieve kant.”

De inflatie wordt verder aangejaagd door omvangrijke steunprogramma's van overheden en centrale banken. Beleggers vrezen dat de rente daardoor sneller wordt verhoogd, vooral om de geldontwaarding tegen te gaan.

De effectieve vergoeding of yield voor de 10-jarige Nederlandse staatsobligatie stijgt verder, van afgelopen maanden negatief, naar vandaag 0,05% positief.

Volgens Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, zorgt de vrees bij beleggers voor snelle inflatie in de VS voor de verkoopdruk. De Federal Reserve ligt daar niet wakker van, zegt hij. „Onderliggend is het sentiment op de beurs nog steeds positief. Het valt op dat vandaag vooral aandelen uit de oude economie van de hand worden gedaan.”

"Stijgende rente heeft weinig impact op techbedrijven dankzij hun lage schulden"

Voor de lange termijn noemt Nijkamp grote techfondsen nog steeds aantrekkelijk. „Het is gunstig dat ze nauwelijks schulden hebben, waardoor een stijgende rente weinig impact heeft. Daarnaast blijft het in de economie draaien om de techtrends.”

Bitcoin ging fors terug en zakte onder $50.000. De euro blijft vlak bij $1,21. De olieprijs zakte, volgens Bloomberg nadat hackers de cyberbende had betaald die de Noord-Amerikaanse oliepijplijn via software onklaar had gemaakt.

Staal en olie koelen af

In de rode AEX geeft verzekeraar Aegon bij de slotbel 4,1% prijs. ING daalt 1,8%. Techinvesteringsfonds Prosus zakt 3,5%.

RD Shell ging ex-dividend en sloot in het rood. ,,De olieprijzen dalen, vooral door het herstel van de levering van de Amerikaanse olieproductielijn die eerder werd gehackt”, zegt Van Holst van ABN Amro-Oddo BHF.

Staalmaker ArcelorMittal zakt 1,5%.

KPN zakt 0,6% weg. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) levert de samenwerking tussen het telecomconcern en pensioenuitvoerder APG bij het uitbreiden van het glasvezelnetwerk geen beperkingen op voor de vrije concurrentie.

Tech biedt beleggers hoop. Aan de pluskant leidt betalingsverwerker Adyen met een wat afgebluste 1,9% koersstijging bij het slot. Chipmachinemaker ASML wint 1,8%, toeleverancier Besi stijgt 0,4%. Maar halfgeleider ASMI sluit met een 0,1% dip.

Averij Pharming

Midkapper Pharming gaat 9% onderuit. De coronacrisis blijft de verkopen van het biotechnologiedrijf op kwartaalbasis sterk beïnvloeden.

In het eerste kwartaal was op jaarbasis sprake van fors gedaalde verkopen van zijn belangrijkste medicijn Ruconest. Fagron stijgt 1,8%.

Bodemonderzoeker Fugro levert 2,7% in.

Metalenleverancier AMG zakt 2,6%. Arcadis verzwakt 1,1%.

Boskalis, de grote winnaar van een dag eerder, levert 2,7% in.

Laadpalenproducent Alfen houdt 1,8% over. PostNL wint 2%.

Galapagos plust na een eindspurt 3,2%. Eerder deze week lag het biotechfonds nog zwak in de markt.

Op de lokale markt wint Beter Bed 6,5%.

