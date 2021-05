’AEX zet neergang voort op Hemelvaartsdag’

De inflatie wordt aangejaagd door de omvangrijke steunprogramma's van overheden en centrale banken. Beleggers vrezen dat de rente daardoor sneller dan verwacht zal worden verhoogd om de geldontwaarding tegen te gaan. Hogere rentes maken aandelen als belegging minder aantrekkelijk.

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag omlaag na de zware koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 2,5 procent lager en verloor daarmee in de afgelopen drie dagen zo'n 7 procent.

Op het Damrak kwam Pharming met kwartaalcijfers. De coronacrisis blijft de verkopen van het biotechnologiebedrijf op kwartaalbasis sterk beïnvloeden. In het eerste kwartaal was op jaarbasis sprake van fors gedaalde verkopen van zijn belangrijkste medicijn Ruconest. Door de tijdelijke sluiting van veel artsenpraktijken namen patiëntbezoeken af en werd het middel minder vaak op herhaling voorgeschreven of werd uit de voorraad geput. Ook kregen minder nieuwe patiënten Ruconest voorgeschreven.

Ook KPN staat in de belangstelling. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) levert de samenwerking tussen het telecomconcern en pensioenuitvoerder APG bij het uitbreiden van het glasvezelnetwerk geen beperkingen op voor de vrije concurrentie. De toezichthouder geeft dan ook toestemming voor het gezamenlijke bedrijf dat de twee op willen richten voor investeringen in glasvezel, ondanks zorgen die rivalen van KPN hadden geuit.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 694,76 punten en de MidKap verloor 0,5 procent tot 1038,09 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,8 procent. Wall Street ging stevig onderuit. De Dow-Jonesindex zakte 2 procent tot 33.587,66 punten. De brede S&P 500 verloor 2,1 procent en techbeurs Nasdaq raakte 2,7 procent kwijt.

De euro was 1,2078 dollar waard, tegenover 1,2071 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 65,12 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 68,36 dollar per vat.