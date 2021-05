Verkoopgolf op Damrak doet vooral ING en Aegon pijn

De AEX-index noteert rond kwart over twaalf 1,9% lager op 681,84 punten, het laagste niveau sinds begin maart. De Midkap-index is ook in zwakke doen met een verlies van 1,5% naar 1022 punten.

De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen kleuren ook rood en zakken tot 1,4%.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag al hard omlaag na de zware koersverliezen op Wall Street een dag eerder. De Nikkei in Tokio eindigde 2,5% lager en verloor daarmee in de afgelopen drie dagen zo'n 7 procent.

De inflatie wordt aangejaagd door de omvangrijke steunprogramma's van overheden en centrale banken. Beleggers vrezen dat de rente daardoor sneller dan verwacht zal worden verhoogd om de geldontwaarding tegen te gaan. Hogere rentes maken aandelen als belegging minder aantrekkelijk.

Staal en olie koelen af

In de bijna geheel roodgekleurde AEX moet chipfonds ASMI terrein prijsgeven met daling van 2%. Staalconcern Arcelor Mittal zit ook in de achterhoede met een tik van 3,5%. RD Shell loopt tegen een verlies van 2,9% aan in reactie op de wegzakkende olieprijzen.

Financiële waarden maken ook een sterk terugtrekkende beweging. ING raakt 4% kwijt, terwijl hekkensluiter Aegon 5,3% ziet verdampen.

KPN zakt 1,6% weg. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) levert de samenwerking tussen het telecomconcern en pensioenuitvoerder APG bij het uitbreiden van het glasvezelnetwerk geen beperkingen op voor de vrije concurrentie.

Adyen houdt nipt de voeten droog met een plus van 0,1%.

Midakpper Pharming gaat 9,8% onderuit. De coronacrisis blijft de verkopen van het biotechnologiedrijf op kwartaalbasis sterk beïnvloeden. In het eerste kwartaal was op jaarbasis sprake van fors gedaalde verkopen van zijn belangrijkste medicijn Ruconest.

AMG staat ook onder druk met een achteruitgang van 3,3%. Arcadis ondergaat een verzwakking van 2,5%. Boskalis de grote winaar van een dag eerder, levert 3,4% in.

Galapagos is een positieve uitzondering met een plus van 0,6%. Eerder deze week lag het biotechfonds nog zwak in de markt.

