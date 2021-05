Bloemenveiling: moederdagboeketjes tot ruim een kwart duurder

In de twee weken voorafgaand aan Moederdag zijn er 5% meer bloemen en planten verhandeld via Royal FloraHolland. De prijzen lagen 18% hoger dan vorig jaar. Snijbloemen waren zelfs 27% duurder. De omzet ligt deze moederdagperiode 26% hoger dan vorig jaar.

Moederdag 2020 was een kentering in de bloemenhandel. De sierteelt heeft zich goed weten te herstellen van de impact van corona. Ondanks de verliezen in het begin van het vorig voorjaar, bleef het omzetverlies dankzij recordprijzen voor bloemen en planten en het opveren van de verkopen aan de veilingklok voor bloemenveiling FloraHolland afgelopen jaar beperkt tot slechts 2,9%.

De omzet kwam uiteindelijk uit op €4,7 miljard. En dat terwijl FloraHolland vorige jaar maart nog de noodklok luidde en waarschuwde voor grote omzetverliezen in de sierteeltsector. Dit kwam nadat kwekers hele oogsten niet kwijt konden en moesten vernietigen.

In het eerste kwartaal van dit jaar lag de bloemenprijs voor de veilingklok 20% hoger dan in de eerste drie maanden van 2020. Bij kamer- en tuinplanten is de prijsstijging respectievelijk 10% en 28%. Doordat kwekers minder producten aanvoerden, verdiende de veiling minder en moest FloraHolland in 2020 een verlies van €5,8 miljoen incasseren.