Column: Pas op als centrale banken niet meer panikeren

De Amerikaanse centrale bank onder voorzitterschap van Jerome Powell komt voorlopig niet met nog geen stimuleringsmaatregelen. Ⓒ AFP

Een favoriet tegeltje onder beleggers is dat ze kunnen stoppen met panikeren zodra beleidsmakers daarmee beginnen. Lagere rentes of overheidsbeleid is dan aanstaande. Beleggers moeten zich weer zorgen maken als het omgekeerde gebeurt. Deze week las ik de eerste rapporten waarin gesteld werd dat beleidsmakers te lang wachten met extra beleid.