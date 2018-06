Emirates wil extra Airbus op Schiphol

Emirate-topman Tim Clark ziet fusie met Eithad niet snel voor zich. Ⓒ FOTO EPA

Sydney - Luchtvaartmaatschappij Emirates is nog steeds in gesprek voor uitbreiding op Schiphol. ,,We hebben net weer gesproken met het ministerie. Zij hebben op dit moment vooral de situatie bij Air France KLM op hun bordje”, zegt Emirates-topman Tim Clark.