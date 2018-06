„Kans op exit Italië kleiner dan WK-winst Engeland”

“De kans dat Italië binnen een jaar de Europese Unie verlaat is niet nul, maar het feit dat dit een gespreksonderwerp is geworden, betekent niet dat die kans is toegenomen”, zegt hoofd beleggingsstrategie Will Hobb. „Wij denken dat het veel minder waarschijnlijk is dan de kans dat Engeland het WK wint. Dat moet het toch wel in perspectief plaatsen.”

Engelse bookmakers bieden bij winst van hun nationale team een uitbetaling van 20 keer de inzet.