’Betaald vinkje’ Facebook en Instagram ook gelanceerd in Nederland

Bekijk ook: Facebook en Instagram gaan geld vragen voor verifiëren accounts

Meta Verified, zoals de dienst heet, kost maandelijks €14 op het web en €17 in de appstores op de smartphone. Daarmee is het vinkje een tikkie duurder dan in de Verenigde Staten waar gebruikers respectievelijk $12 en $15 betalen voor een abonnement. Daar is de dienst al een paar maanden beschikbaar, net als in een reeks andere landen.

Twitter

Meta zegt zich met de dienst vooral te richten op influencers en andere makers van content. Voor bedrijven en beroemdheden die al een vinkje hebben op Facebook of Instagram verandert er niks.

Topman Mark Zuckerberg noemde Verified ’een speciale klantendienst’ die extra bescherming biedt tegen mensen die zich voordoen als iemand anders. Zo wordt er proactief gezocht naar namaakaccounts. Ook krijgen betalende klanten toegang tot een klantenservice die hen helpt wanneer ze een probleem hebben met hun accountant. Facebook en Instagram blijven gratis te gebruiken voor alle ’gewone’ gebruikers die de extra diensten niet nodig hebben.

Zuckerbergs Meta treedt met de betaalde vinkjes nadrukkelijk in de voetsporen van Twitter. Dat sociale netwerk kwam met betaalde abonnementen na de overname van Elon Musk.