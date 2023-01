Beursblog: AEX stijgt, beleggers blij met banenrapport VS

Video

Uitzetting dreigt voor ouder echtpaar: ‘Passende oplossing is het crematorium’

Het hulpbehoevend echtpaar Jan en Lies wonen in een mantelzorgwoning, op de grond van een bevriend echtpaar in Zutphen. Dit mag echter niet omdat de grond waar de woning op staat, bestemd is voor landbouw. De gemeente heeft besloten daarop te handelen.