Beursblog: Japan hoger week uit, bouwers in China blinken uit

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De beurs in Japan laat vrijdag een positief beeld zien. In China zitten bouwbedrijven stevig in de lift nadat de regering in Peking aangaf met maatregelen te komen om de vastgoedschuldencrisis en de teruglopende huizenverkopen in het land te beteugelen.