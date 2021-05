AEX maakt onder druk van tech zwakke weekstart

De AEX eindigt 0,9% in het rood bij 711,9 punten. De AMX doet het beter en wint 0,2% bij 1058,45 punten.

Elders in Europa is het beeld wisselend.

Tech werkt tegen

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat techfondsen maandag de recordjacht van de AEX tegenwerkten. Hij wijst er op de langlopende rente in de VS die na het slechte Amerikaanse banenrapport van vrijdag aanvankelijk flink wegzakte en techbedrijven daarmee een steun in de rug gaf, weer snel een herstel heeft laten zien.

Met het einde van het zeer sterke cijferseizoen in zicht is Van Zeijl terughoudend over het beursklimaat in de komende maanden. „Zo heeft Yellen recent al een schot voor de boeg gegeven over een verhoging van de rente om een oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen. De kans is aanwezig dat de Fed bij de komende rentevergaderingen daar aan gaat beginnen. Ook het grote enthousiasme bij beleggers is een reden om voorzichtig te zijn.”

Brent-olie stijgt 0,8% nadat Amerika’s grootste pijpleiding vrijdag werd gesloten na een cyberaanval. Criminelen achter de groep Darkside zouden data van het Colonial Pipeline bezitten en met gijzelsoftware geld eisen.

De Amerikaanse overheid heeft de regionale noodtoestand uitgeroepen nu tekorten aan brandstoffen dreigen. Per dag gaat voor 2,5 miljoen vaten aan ruwe olie door de 9000 kilometer lange pijpleiding.

In de cryptomarkt staat ethereum na 4% winst ruim boven $4100 per stuk. Bitcoin tikt bij 0,4% toename bijna $59.000 aan.

Prosus getroffen

Bij de hoofdfondsen zakt Prosus flink weg met een verlies van 3,5%. De aanhoudende afkoeling bij de Chinese techreus Tentcent, waar het techinvesteringsfonds een groot belang in heeft, werkt negatief door. De animo voor Chinese aandelen in het algemeen is getemperd doordat het einde van de coronacrisis daar vorig jaar al speelde en nu vooral in Amerika aan de orde is, stelt Van Zeijl.

Betalingsverwerker en hekkensluiter Adyen raakt 3,8% kwijt.

Na de goede gang van zaken eind vorige week nemen chipfondsen flink gas terug. ASML drukt de stemming met 3,3% verlies, Besi kachelt 3,5% achteruit. ASMI laat een min van 2,7% zien.

Olie- en gasconcern Shell (+0,4%) krijgt, met onder andere Exxon Mobil en Air Liquide en Air Products, €2 miljard steun voor CO2-opslag in lege gasvelden in de Noordzee. Shell claimt ook de helft van zijn producten midden jaren 30 zonder CO2-uitstoot af te leveren.

Staalmaker ArcelorMittal, dat vorige week per saldo al ruim 10% steeg, volgt het optimisme bij sectorgenoten in Azië met nog eens 2,4% koerswinst.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield koerst naar de koppositie met een plus van 3,3%.

Financiële waarden NN en ING krijgen er 1,5% respectievelijk 1,8% bij.

Galapagos onderuit

Bij de middelgrote fondsen gaat PostNL 5,6% onderuit na een voorzichtige outlook bij het post-en pakjesbedrijf ondanks een zeer sterk kwartaal.

Analist Frank Claassen van Degroof Petercam stelt PostNL te voorzichtig te vinden, het ebit-resultaat van €250 miljoen ligt achter bij zijn berekening van €298 miljoen.

Biotechfonds Galapagos duikelt 6,2% na de herziening van zijn aanbod met te produceren medicijnen. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Galapagos licht van €71 naar €73, het laat het houden-advies ongewijzigd.

„Dat Galapagos met zijn ruime kas via overnames zijn groei wil zekerstellen is toch een stijlbreuk”, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. „Voorheen moest het op eigen kracht, aankopen waren relatief duur. Dat wat je in biotech koopt, is in het verleden toch vaak een gok gebleken, beleggers zullen daar voorzichtig om zijn.”

Air France KLM stijgt 0,5%. Na het €1,5 miljard verlies over het eerste kwartaal, wil zijn cfo een snelle herkapitalisatie regelen om nieuwe vliegtuigen te kunnen financieren, meldt hij tegen De Telegraaf.

Eurocommercial Properities krijgt vleugeks met een koerssprong van 6,2%. Bodemonderzoeker Fugro wint 3,2%.