AEX naar licht hogere opening

Financieel

AEX beleeft sombere dag met duikeling onder 700 punten

De AEX moest dinsdag fors terrein prijsgeven met een duikvlucht tot ruim onder de grens van 700 punten. Beleggers deden vooral techfondsen in de uitverkoop met Adyen in een negatieve hoofdrol. In de Midkap moet Alfen het ontgelden.