Forse averij Galapagos, AEX op verlies

De AEX staat 0,4% in het rood bij 715,3 punten.

De AMX noteert 0,2% hoger bij 1059,1 punten.

Voor de AEX zit 800 punten als grens zeker in het vat, meldt Bloomberg. Dat volgt berekeningen van analisten die de 25 hoofdfondsen volgen. Zij verwachten gemiddeld nog 19% koersrendement dit jaar.

Elders in Europa verliest de DAX 0,1% net als de Franse CAC-40, de Britse FTSE wint een fractie.

Optimisme was er over de deal tussen de Europese Commissie en leveranciers Pfizer/BioNTech, de farmaceuten gaan nog eens 900 miljoen doses van hun vaccin leveren, met vervolgens 900 miljoen als optie.

Het aantal besmettingen is opgelopen tot 158 miljoen, volgens data van het Johns Hopkins CSSE-instituut.

Autobouwers winnen

Azië noteert verdeeld. De Japanse Nikkei is 0,5% hoger gesloten. Autobouwers en staalverwerkers domineren. De Hangseng-index verliest 0,3%, Shanghai zakt 0,2%. Sony stijgt 2,7%. Het kan de grote vraag naar de PlayStation 5-spelcomputer (PS5) niet bijbenen, meldt het. Tot en met volgend jaar sprake zou sprake blijven van krapte.

De Chinese yuan sterkte aan tegen de dollar tot het hoogste niveau sinds 2018.

De futures voor opening van de Amerikaanse Dow en S&P 500 om 15.30 uur staan rond 0,2% in de plus. De Nasdaq-future noteert 0,4% verlies.

Volgens ING verwerkt de markt nog de zeer slechte banenrapporten over april en maart, maar zorgt dat juist voor optimisme. De stijgende lonen, waar was gerekend op een daling, stuwen de inflatievrees, aldus marktanalist Simon Wiersma van de bank. Beleggers zijn positief, zij rekenen erop dat de Federal Reserve geen aanleiding ziet haar stimulering snel te beperken.

De rentevergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie noteert hoger bij 1,592%. De euro zakt een fractie bij $1,12159.

Olie-gijzeling

Brent-olie stijgt 0,8% nadat Amerika’s grootste pijpleiding vrijdag werd gesloten na een cyberaanval. Criminelen achter de groep Darkside zouden data van het Colonial Pipeline bezitten en met gijzelsoftware geld eisen.

De Amerikaanse overheid heeft de regionale noodtoestand uitgeroepen nu tekorten aan brandstoffen dreigen. Per dag gaat voor 2,5 miljoen vaten aan ruwe olie door de 9000 kilometer lange pijpleiding.

Meer inflatie

Beleggers kijken ook naar uitspraken van de gouverneur van de Finse centrale bank Olli Rehn: de Europese Centrale Bank zou het net als de Amerikaanse Federal Reserve moeten accepteren dat de inflatie tijdelijk boven 2% komt zonder dat dit gelijk tot een verhoging van de rente hoeft te leiden.

Die oplevende inflatie is niet slecht voor aandelen, stelt Esty Dwek, hoofd marktstrategie van Natixis Investment Managers. Met de vaccinaties die doorgaan, moet de tweede jaarhelft een krachtig herstel bieden voor aandelen, stelt Dwek.

Enige inflatie heeft de aandelenmarkten altijd goed gedaan, aldus Joseph Davis, hoofdeconoom bij Vanguard, verwijzend naar vorige perioden met meer inflatie.

„De strijd over hoever de inflatie structureel zal stijgen is niet gestreden, zeker als je ook de enorme prijsstijgingen in grondstoffen als ijzererts en hout betrekt”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. „Dat effect zet door. Inflatie wordt een cruciaal punt komende tijd.”

In de cryptomarkt staat ethereum na 4% winst ruim boven $4100 per stuk. Bitcoin tikt bij 0,4% toename bijna $59.000 aan.

Prosus getroffen

Bij de hoofdfondsen daalt techinvesteringsfonds Prosus onderin met 2,4%.

Chipmachinemaker ASML drukt de stemming met 1,5% verlies. Betalingsverwerker Adyen raakt 1,9% kwijt, chiptoeleverancier Besi daalt 2,1%.

Olie- en gasconcern Shell (+0,6%) krijgt, met onder andere Exxon Mobil en Air Liquide en Air Products, €2 miljard steun voor CO2-opslag in lege gasvelden in de Noordzee. Shell claimt ook de helft van zijn producten midden jaren 30 zonder CO2-uitstoot af te leveren.

Staalmaker ArcelorMittal, dat vorige week 11,3% steeg, volgt sectorgenoten in Azië en staat bovenaan met 1,7% koerswinst, net achter winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield.

Financiële waarden NN en ING volgen met 1,1% stijging.

Philips gaat net als DSM ex-dividend.

Galapagos onderuit

Bij de middelgrote fondsen meldt PostNL (-5%) een stijging van ruim 60% van het aantal bezorgde pakketten over het eerste kwartaal vergeleken met vorig jaar. Maar die groei is deels gerelateerd aan corona, een brutowinst in de omvang van €130 miljoen zal niet terugkeren, aldus het bedrijf.

Analist Frank Claassen van Degroof Petercam stelt PostNL te voorzichtig te vinden, het ebit-resultaat van €250 ligt achter bij zijn berekening van €298.

Biotechfonds Galapagos verliest 7,8% na de herziening van zijn aanbod met te produceren medicijnen. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Galapagos licht van €71 naar €73, het laat het houden-advies ongewijzigd.

„Dat Galapagos met zijn ruime kas via overnames zijn groei wil zekerstellen is toch een stijlbreuk”, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. „Voorheen moest het op eigen kracht, aankopen waren relatief duur. Dat wat je in biotech koopt, is in het verleden toch vaak een gok gebleken, beleggers zullen daar voorzichtig om zijn.”

Air France KLM stijgt 0,5%. Na het €1,5 miljard verlies over het eerste kwartaal, wil zijn cfo een snelle herkapitalisatie regelen om nieuwe vliegtuigen te kunnen financieren, meldt hij tegen De Telegraaf.

Aan de pluskant staat ook roestvaststaalmaker Aperam op 3,3% koersstijging. Fitnessketen Basic-Fit krijgt er 1,7% bij. Bodemonderzoeker Fugro wint 2,1%.

Bij de smallcaps wint it-dienstverlener Ordina 7,2%.

CM.com staat op 2,3% verlies.